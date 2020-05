Dalla Spagna: altro che Serie A, Tonali vuole il Barcellona

TORINO- Alla sua prima stagione in Serie A, nonostante a giovane atà, Sandro Tonali ha già convinto gli addetti ai lavori di alcuni tra i maggiori top club europei, ora pronti a sfidarsi per strapparlo al Brescia. La Juve, così come l’Inter, sta da tempo preparando il piano per aggiungere il giovane alla propria rosa, ma le ultime voci dalla Spagna escludoni tale scenario. Stando alla stampa iberica, infatti, il classe 2000 avrebbe messo il Barcellona in cima alle destinazioni preferite del prossimo futuro.

