TORINO- Come riportato dalla stampa spagnola, la Juve non smette di seguire Ousmane Dembelé, ritenuto l’uomo giusto per completare il reparto offensivo a disposizione di Andrea Pirlo. Il giocatore è ormai fuori dai piani di Koeman al Barcellona e a gennaio il club bianconero potrebbe tornare all’assalto. Attenzione però alla concorrenza del Borussia Dortmund, che potrebbe puntare sul francese in caso di cessione di Jadon Sancho.