Dalla Germania: sfumato Meunier, accordo raggiunto con il Borussia Dortmund

TORINO- Per rinforzare il proprio pacchetto terzini in vista della prossima stagione, la Juventus aveva messo nel mirino anche Thomas Meunier, terzino in scadenza di contratto con il Psg. Come riportato dal quotidiano tedesco BILD, però, il laterale belga non sbarcherà in Italia, avendo ormai raggiunto un accordo per unirsi al Borussia Dortmund nei prossimi mesi. Sfumato quindi uno dei possibili profili seguiti da Paratici.

