Dalla Germania: Ferran Torres verso il Borussia Dortmund

TORINO- La Juventus, in vista della prossima stagione, ha messo gli occhi su diversi talenti per ringiovanire la rosa a propria disposizione. Tra questi c’è anche Ferran Torres, stellina dell’attacco del Valencia, nel mirino però di mezza Europa. Stando a quanto riportato dalla stampa tedesca, in vantaggio ci sarebbe il Borussia Dortmund, pronto a dare al classe 2000 lo spazio che si spetta. Al club spagnolo, in cambio, andrebbero ben 50 milioni di euro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<