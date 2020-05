Dalla Germania: Conte sfida la Juve per Alaba

TORINO – David Alaba potrebbe aver terminato la sua avventura al Bayern Monaco. Il terzino austriaco – riferisce Sport 1 – potrebbe presto essere sostituito dal giovane prodigio Davies. La Juventus e l’Inter ci stanno pensando, con l’ex allenatore bianconero pronto a sfidare la sua storia anche per questo colpo di mercato. Conte aveva già inseguito Alaba ai tempi del Chelsea, e non è da escludere che possa chiedere a Zhang di regalargli questo vecchio pallino. La Juventus, dal canto suo, sta monitorando con attenzione tantissimi terzini per colmare le lacune di un reparto ritenuto non all’altezza degli altri in rosa.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<