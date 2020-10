TORINO- Come riportato dalla stampa tedesca, David Alaba non sarebbe più così sicuro di lasciare il Bayern Monaco. Il terzino austriaco, infatti, starebbe dando precedenza al rinnovo di contratto per prolungare l’attuale accordo che scade l’estate prossima. Una brutta notizia per la Juventus, che nelle ultime settimane era stata dichiarata interessata alla situazione del 27enne laterale sinistro.