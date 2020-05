Dalla Francia: sfida Juve-Psg per Pellegrini

TORINO- Il centrocampo, da ormai diverse stagioni, è il reparto che la Juve punta a migliorare più di tutti. Tra gli obiettivi nel mirino per rinforzare la mediana c’è anche Lorenzo Pellegrini, che tanto piace al tecnico Maurizio Sarri. Il giocatore non ha ancora trovato l’accordo per rinnovare con la Roma e potrebbe quindi lasciare la Capitale in cambio del pagamento della clausola da 30 milioni di euro. Come riportato da Le10Sport, però, il club bianconero dovrà fare i conti con la concorrenza del Psg.

