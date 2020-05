Dalla Francia: Rabiot tornerà a Torino domani

TORINO- Nelle ultime ore, tra gli argomenti che maggiormente hanno tenuto banco in casa Juventus c’è il mancato ritorno a Torino di Adrien Rabiot. Il centrocampista, infatti, si trova ancora in Francia per il periodo di quarantena e, le voci che sono girate, parlavano di rottura con la società in seguito al taglio degli stipendi. Come riferito dal quotidiano francese L’Equipe, però, l’ex Psg sarebbe pronto a rientrare in Italia già domani, mettendo a tacere tutti i rumors sul suo conto.

