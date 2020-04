Dalla Francia: Pogba pensa alla rescissione

TORINO- Paul Pogba sta ancora riflettendo sul suo futuro che, molto probabilmente, lo porterà lontano da quel Manchester United che avrebbe voluto lasciare già la scorsa estate. Come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il centrocampista potrebbe liberarsi dal suo attuale club sfruttando l’articolo 17, pagando un indennizzo calcolato in base agli anni di contratto ancora in vigore. Una soluzione che potrebbe far comodo a Juventus e Real Madrid, ma che è ancora solamente un’idea.

