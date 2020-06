Dalla Francia: Pogba ora apre al Psg

TORINO- Paul Pogba e il Manchester United sono pronti a dirsi addio nei prossimi mesi, dopo il mancato trasferimento della scorsa estate. Sulle tracce del centrocampista francese sono sempre forti Real Madrid e Juventus, che sta cullando l’idea di un suo ritorno. I due club, però, dovranno fare i conti con la concorrenza del Psg, rientrato clamorosamente in corsa. Per la stampa transalpina, Pogba potrebbe ora considerare l’idea di un suo sbarco a Parigi, visto che in questo caso non dovrebbe tagliarsi lo stipendio per agevolare il trasferimento.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<