Dalla Francia: la Lazio respinge gli assalti del Psg per Milinkovic-Savic

TORINO- Come riferito da Le10Sport, il Psg, nonostante la crisi generata dal Coronavirus, avrebbe intenzione di spendere ancora una volta cifre importanti per rinforzare la propria rosa. L’obiettivo numero uno del ds Leonardo è Sergej Milinkovic-Savic, con la Lazio che non ha però alcuna intenzione di cedere. Il presidente Lotito, infatti, avrebbe già rispedito al mittente una prima proposta da 60 milioni di euro. La Juve, un tempo sulle tracce del gigante serbo, sembra al momento intenzionata a virare su altri obiettivi.

