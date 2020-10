TORINO- La Juventus è in cerca di un centrocampista da regalare a mister Pirlo per rinforzare la propria rosa. Uno degli obiettivi primari è sempre Houssem Aouar, talento classe ’98 in forza al Lione e seguito ormai da diversi mesi. Come riferito da France Football, il club bianconero, già a gennaio, potrebbe tentare un nuovo assalto, ma dovrà fare attenzione alla concorrenza di club come Real Madrid ed Arsenal.