Dalla Francia: la Juve non farà follie per Aouar

TORINO- Con le prestazioni offerte in questa stagione, Houssem Aouar, giovane centrocampista del Lione, è riuscito a guadagnarsi gli interessi dei maggiori top club europei, Juve inclusa. Come riferito dalla stampa francese, nonostante il grande interesse e la stima di Sarri per il giovane, il club bianconero non farà follie, vista anche la difficile situazione a livello sanitario, che renderà maggiormente complicato il trasferimento di calciatori. Fabio Paratici sarebbe disposto ad arrivare al massimo a 50 milioni di euro, rifiutandosi di partecipare ad aste con Manchester City, Liverpool e gli altri club in corsa.

