Dalla Francia: Juve pronta a pagare la clausola di Thomas

TORINO- La Juventus, in vista della prossima annata, vuole rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo e tra gli obiettivi nel mirino c’è anche Thomas Partey, punto fermo dell’Atletico Madrid. Come riportato da Le10Sport, sul ragazzo è presente una clausola da 50 milioni di euro e i bianconeri, così come l’Arsenal, sarebbero pronti a mettere mano al portafoglio per pagarla. Più indietr nella corsa, invece, il Psg, che al momento non avrebbe fatto partire i contatti.

