Dalla Francia: incontro tra Zidane e Mino Raiola per Pogba

TORINO- Quale sarà il futuro di Paul Pogba? In tanti, tra tifosi e addetti ai lavori, se lo stanno chiedendo da diverso tempo, sapendo che ormai l’avventura tra il francese e il Manchester United sembra giunta al capolinea. La Juventus segue sempre con attenzione la situazione in attesa di possibili sviluppi positivi, ma le ultime notizie dalla Francia creano qualche preoccupazione. Secondo Le10Sport, infatti, Zinedine Zidane avrebbe avuto un colloquio con Mino Raiola per parlare del trasferimento di Pogba al Real Madrid. Una trattativa che potrebbe essere agevolata dall’inserimento di qualche contropartita come Gareth Bale.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<