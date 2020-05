Dalla Francia: il Liverpool molla Aouar

TORINO – Houssem Aouar, gioiellino del Lione e avversario della Juve in Champions, è uno dei giovani talenti più brillanti del panorama europeo. Come spesso avviene per profili del genere, la Juve ci ha posato gli occhi, anche se la priorità sembrano averla altri nomi. A far paura nella corsa al francese, oltre all’altissima valutazione, è la concorrenza spietata dei top club europei. Tuttavia, secondo i media francesi, il Liverpool potrebbe defilarsi a causa di riduzioni nel budget per il mercato dovute all’emergenza Coronavirus.