Dalla Francia: Icardi si allontana dal ritorno in Italia

TORINO- Il prossimo centravanti della Juventus (sempre in caso di cessione di Higuain) potrebbe non essere Mauro Icardi. L’argentino è nel mirino del ds Fabio Paratici da ormai diverse stagioni, ma secondo il quotidiano francese L’Equipe non sono ancora maturi i tempi per vederlo trasferirsi a Torino. Il Psg, infatti, starebbe trattando con l’Inter per il riscatto del bomber, anche se a cifre più basse dei 70 milioni di euro pattuiti. Una volta riscattato, nei piani del club parigino, non ci sarebbe poi una cessione.

