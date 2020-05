Dalla Francia: Icardi può restare al Psg con uno scambio

TORINO- Ancora tutto da decidere il futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, che tanto piace alla Juve, potrebbe essere presto riscattato dal Psg secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia. Stando a quanto riferito dall’Equipe, infatti, il club parigino potrebbe presto proporre all’Inter in cambio i cartellini di Draxler e Paredes, ormai fuori dal progetto tecnico del futuro. E non è escluso che Icardi, subito dopo, possa tornare in Italia con la maglia bianconera…

