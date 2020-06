Dalla Francia: cresce ancora il prezzo di Aouar

TORINo- La cessione di Miralem Pjanic potrebbe lasciare un grande buco nel centrocampo della Juventus, che sta ora lavorando per rimpiazzare al meglio il numero 5 bosniaco. Tra i nomi sondati dalla dirigenza c’è anche quello di Houssem Aouar, messosi in luce nel corso di questa stagione con la maglia del Lione. Il più grande ostacolo, come riportato dai media francesi, è però la valutazione del suo cartellino, che sarebbe ora salita fino a toccare quota 70 milioni di euro.

