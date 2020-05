Dalla Francia: contatti tra il Psg e l’entourage di Pjanic

TORINO- Miralem Pjanic è uno dei nomi che, stando ai rumors delle ultime settimane, lasceranno la Juventus durante la prossima finestra dei trasferimenti. Il numero 5 bianconero, dopo un inizio di stagione al top, non è riuscito a mantenere alto il livello delle proprie prestazioni, con Sarri che sempre più spesso gli ha preferito Rodrigo Bentancur. Stando a quanto riferito dal quotidiano Le Parisien, per l’ex Roma potrebbero aprirsi le porte del Psg, che avrebbe già fatto partire i contatti con l’entourage per capire le reali possibilità di un trasferimento.

