Dalla Francia: contatti Juve-Raiola per Pogba

TORINO – Il ritorno di Pogba in bianconero resta il grande sogno di tifosi e dirigenza di casa Juventus. Stando a quanto rivelato dai francesi di Le10Sports, la Juve avrebbe già avviato i contatti con Mino Raiola per discutere di quello che potrebbe rivelarsi il grande colpo della prossima estate. Pogba, accostato spesso anche al Real Madrid, sembrerebbe dunque più vicino al ritorno che mai. I blancos, dal canto loro, sarebbero alle prese con dissidi interni alla coppia Perez-Zidane, con Florentino che non sarebbe un grande fan del classe 1993.

