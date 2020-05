Dalla Francia: Aouar può partire, ecco quanto chiede il Lione

TORINO- Tra i possibili talenti del futuro c’è anche il nome di Houssem Aouar, baby stelline in forza al Lione, con il quale si è messo in mostra anche in Champions League in occasione della sfida vinta contro la Juventus. E, proprio i bianconeri, sono tra i club sulle sue tracce. Stando a quanto riferito dall’Equipe, il ragazzo lascerà il suo attuale club nei prossimi mesi, volenteroso com’è di fare il grande salto in un top club. Il costo del suo cartellino è fissato sui 50 milioni di euro.

