TORINO- Houssem Aouar è uno dei nomi che stuzzicano le fantasie dei maggiori top club europei. La Juventus è sulle sue tracce da ormai diversi mesi, ma potrebbe non avere il tempo di chiudere la trattativa (stesso discorso vale per l’Arsenal). Come riportato da Telefoot, infatti, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas avrebbe fissato a venerdì il giorno ultimo per la cessione del proprio centrocampista.