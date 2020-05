Dalla Francia: Aouar il primo nome per sostituire Pjanic

TORINO- Iniziata nell’estate del 2016, l’avventura di Miralem Pjanic alla Juventus sembra ormai essere giunta al termine e la serrata corte del Barcellona dovrebbe portare ad un suo trasferimento nei prossimi mesi. Per sostituire l’ex Roma, stando a quanto riportato dalla stampa francese, il club bianconero avrebbe come primo obiettivo Houssem Aouar, talentino in forza al Lione. Sul ragazzo, valutato 50 milioni di euro, è però forte la concorrenza di Psg e Manchester City.

