Dal Potogallo: Cristiano Ronaldo pronto a tornare, sarà a Torino domani

TORINO- Dopo l’ultimo decreto del Premier Conte, che ha allentato le misure di restrizione a partire dalla prossima settimana, i calciatori attualmente all’estero sono pronti a far ritorno in Italia. Tra questi c’è anche Cristiano Ronaldo che, dopo aver trascorso la quarantena nella natia Funchal, sta preparando il viaggio di ritorno verso Torino. Stando a quanto riferito dal quotidiano portoghese Record, Cr7 sarà in Italia già domani, dove inizierà subito le sedute di allenamento individuali, trascorrendo come da prassi le prossime due settimane in isolamento. Così facendo, il numero 7 sarebbe a disposizione di Sarri se per il 18 maggio venisse confermata la ripresa degli allenamenti di squadra.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<