Dal Portogallo: Ronaldo dona un milione per aiutare due ospedali nel suo paese

TORINO- Come riportato dal quotidiano portoghese Correio da Manha, Cristiano Ronaldo e il suo procuratore Jorge Mendes hanno effettuato una donazione da oltre un milione di euro per finanziare tre unità di terapia intensiva per i pazienti affetti da Coronavirus. Donazione a favore di due ospedali del Portogallo: si tratta del Santa Maria a Lisbona (che ha ora 20 nuove postazioni) e dell’ospedale Santo Antonio a Oporto (15 nuovi posti letto). Un grande gesto che, per l’ennesima volta, dimostra la grande sensibilità dell’attaccante bianconero di fronte ad eventi di tale grandezza.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<