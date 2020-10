Dal Portogallo: Cristiano e Georgina sono ‘separati’ in casa

TORINO – Sono ore concitate quelle che ci separano dal big match di Champions tra Juventus e Barcellona, con i tifosi bianconeri che stanno sperando fino all’ultimo nella presenza del loro leader indiscusso, Cristiano Ronaldo. Il fenomeno di Funchal come già noto, è alle prese da diversi giorni con il Coronavirus e questo gli ha comportato inevitabilmente delle ripercussioni anche nella sua famiglia. Già, perché stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese Correio Da Manha, l’ex Real starebbe trascorrendo la quarantena da separato in casa e ‘lontano’ dalla sua Georgina, la quale è costretta a vivere in una parte isolata della villa.