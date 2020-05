D’Agostino: “Era fatta con Juve e Real, ma poi saltò tutto in entrambi i casi”

TORINO- In passato vicino alla Juventus, l’ex centrocampista Gaetano D’Agostino ha parlato di quel mancato trasferimento ai microfoni di Romanews Web Radio: “Fu nell’estate dopo la stagione in cui feci 11 gol, l’accordo era stato già raggiunto ma poi non se ne fece nulla. Una settimana dopo mi chiamò il mio agente ed ero arrabbiato per la situazione. Mi disse però che su di me c’era il Real. Inizialmente pensavo ad uno scherzo, ma dopo che mi disse che l’Udinese stava trattando con il Real capii e mi venne l’ansia. Avevo già l’ansia per quando sarei dovuto scendere in campo al Bernabeu, ma poi saltà anche quella trattativa. Il mio avvocato conserva ancora il mio biglietto aereo”.

