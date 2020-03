TORINO – Il giocatore della Juventus Juan Cuadrado ha parlato intervistato dai microfoni di ESPN.

Il colombiano ha parlato della sua carriera e della possibilità di finirla in Colombia: “Ho pensato di tornare in Colombia, ma ancora non so a che età. Vorrei poter chiudere la carriera giocando un anno con El Poderoso, con la squadra che mi ha dato l’opportunità di farmi conoscere” .

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<