TORINO- Come rilasciato dal Corriere della Sera, Juan Cuadrado a breve potrà essere registrato come calciatore comunitario. L’esterno colombiano, nella mattinata di oggi, ha infatti sostenuto l’esame di livello B1 di italiano, organizzato sall’Università di Siena. La sessione è stata organizzata direttamente in una sede dell’ateneo e il numero 16 non avrebbe avuto alcuna difficoltà nel superare la prova.