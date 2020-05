Cuadrado sempre nel vivo dell’azione: il dato che lo incorona

TORINO- Dalle voci di addio all’intoccabilità nell’undici titolare. Questa è la storia di Cuadrado in quest’ultima stagione juventina. Il colombiano, anche per Maurizio Sarri, è diventato uno degli elementi fondamentali della Juventus e a certificazione di questo ci sono anche i dati riportati da Opta. Il numero 16 è infatti entrato per ben 95 volte in azioni da almeno dieci passaggi poi terminate con un tiro in porta (record in Serie A). Dietro di lui Zielinski con 94 e Pjanic con 91.

