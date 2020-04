Cuadrado giura fedeltà alla Juve: “Sono contento qui, spero di rimanere a lungo”

TORINO- In un’intervista concessa all’emittente colombiana RCN, Juan Cuadrado ha giurato fedeltà alla Juve: “Spero di rimanere il più a lungo possibile in bianconero. Gioco in un grande club e sono contento di farne parte. La Juve è ormai come una famiglia per me, tutti mi hanno aiutato il più possibile dopo l’esperienza al Chelsea. Il primo anno qui ho dovuto mettere in mostra tutte le mie doti per guadagnarmi la conferma e, fortunatamente, ce l’ho fatta. Sono in grande sintonia con tutto l’ambiente”.

