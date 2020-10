TORINO- Inizia alla grande l’avventura in Champions League della Juventus, che grazie a una doppietta di Alvaro Morata stende la Dinamo Kiev e si porta a tre punti nel girone G. Tra i più positivi in campo, certamente, c’è stato Juan Cuadrado, dimostratosi un vero e proprio pendolino sulla fascia destra per tutta la partita. Il colombiano, sui social, ha festeggiato così la vittoria: “Grande inizio di Champions, 3 punti importanti”: