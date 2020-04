Cuadrado: “Contento di essere rimasto a Torino. Taglio stipendi? Speriamo di poter essere un esempio”

TORINO- Juan Cuadrado è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport, analizzando la situazione che sta vivendo attualmente: “Sono rimasto qui a Torino e sono contento, non passavo così tanto tempo con la mia famiglia da molto. Disegniamo, coloriamo e facciamo un po’ di tutto. È bello perchè stiamo in famiglia. Taglio stipendi? Chiellini ha parlato con la società e poi lo ha comunicato a noi calciatori tramite la chat che abbiamo. In un momento così difficile è normale che ognuno dia il suo contributo come può. Speriamo di poter essere un esempio per gli altri”.

