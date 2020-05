Cuadrado con Sarri diventa ‘regista’

TORINO – Ha giocato quasi sempre da terzino adattato, ma questo non gli ha impedito di creare più gioco di chiunque altro in rosa. Juan Cuadrado, al sesto anno di Juventus, si è dimostrato prezioso ancora una volta. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, nessuno dei bianconeri avrebbe creato quanto lui in questa stagione. Oltre a risolvere qualche grana a Sarri, alle prese con una rosa povera di laterali di qualità, Cuadrado è riuscito a dare un contributo fondamentale in più di qualche partita.