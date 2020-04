Cruz: “Dybala in Nazionale dovrebbe restare in panchina, Higuain può dare ancora molto”

TORINO- Intervistato dai microfoni del Corriere dello Sport, l’ex attaccante Julio Cruz ha parlato dei connazionali Dybala e Higuain: “Dybala è un fuoriclasse, ma in Nazionale dovrebbe restare in panchina. È un calciatore che somiglia molto a Messi e come prima punta, invece, non funzionerebbe. In quel ruolo dovrebbe giocare qualcuno con tanti gol addosso e che giochi per la squadra. Higuain? Non mi spiegherei un suo ritorno in Argentina, può ancora dare molto in Europa a questa età. Ce ne fossero di attaccanti come lui in giro”.

