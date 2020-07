Cristiano Ronaldo si avvicina a Immobile

TORINO- Una brutta serata per la Juventus, che sopra di due goal, perde con un totale di quattro a due contro un ottimo Milan. Se Maurizio Sarri avrà molto da recriminare, Cristiano Ronaldo potrà guardare il bicchiere mezzo pieno: con il goal di ieri sera infatti, è sempre più vicino a Ciro Immobile nella classifica dei marcatori. Attualmente il bomber napoletano è a quota ventinove reti, ma non sta vivendo un buon momento di forma, cosi come il resto della sua squadra. Cristiano Ronaldo invece non smette di segnare consecutivamente, ed è a soli tre centri di distanza dal bomber laziale. Riuscirà a raggiungerlo e a superarlo?

