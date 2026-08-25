Michele Di Gregorio saluta ufficialmente la Juventus e si prepara a iniziare una nuova avventura professionale in Premier League. Il portiere classe 1997 è stato ceduto al Bournemouth, con il trasferimento che è stato formalizzato dal club bianconero.

L'operazione prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro più bonus. Si chiude così dopo due stagioni l'esperienza dell'estremo difensore a Torino.

Il comunicato della Juventus

Arrivato nell'estate del 2024, Di Gregorio ha fatto il suo esordio ufficiale con la Juventus il 19 agosto 2024, nella vittoria per 3-0 contro il Como all'Allianz Stadium.

Nel corso della sua esperienza in bianconero, il portiere ha totalizzato 84 presenze complessive in tutte le competizioni, prima di decidere di accettare la nuova sfida in Inghilterra.

La Juventus ha salutato ufficialmente il giocatore attraverso una nota:

“Michele Di Gregorio saluta la Juventus dopo due stagioni in bianconero. Arrivato alla Juventus nell’estate del 2024, dopo aver esordito il 19 agosto nel successo per 3-0 contro il Como all’Allianz Stadium, Michele Di Gregorio ha collezionato in bianconero 84 presenze in tutte le competizioni. Ora, per Michele, inizia una nuova tappa della sua carriera in Inghilterra. In bocca al lupo, Michele!”

Per Di Gregorio si apre dunque un nuovo capitolo della carriera: il portiere è pronto a misurarsi con la Premier League con la maglia del Bournemouth.