Il mercato della Juventus entra nella fase decisiva e, per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, saranno fondamentali soprattutto le operazioni in uscita. Tra i giocatori che potrebbero salutare Torino c'è anche Daniele Rugani, ormai ai margini del progetto tecnico bianconero.

Parma interessato a Rugani

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Parma avrebbe inserito il difensore nella lista dei possibili rinforzi per la propria retroguardia. Il club emiliano è infatti alla ricerca di un nuovo centrale e sta valutando diversi profili sul mercato.

Rugani rappresenterebbe una soluzione d'esperienza, avendo alle spalle numerose stagioni ad alto livello e una lunga esperienza in Serie A.

La Juventus valuta la cessione

La posizione del club bianconero appare piuttosto chiara: se dovesse arrivare un'offerta concreta, la Juventus sarebbe pronta a valutare la partenza del difensore.

Spalletti ha a disposizione diverse alternative nel reparto arretrato e Rugani non sembra essere una delle prime scelte nelle gerarchie del tecnico. La sua eventuale uscita permetterebbe inoltre alla società di alleggerire la rosa e liberare spazio in vista degli ultimi movimenti di mercato.

Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive per capire se l'interesse del Parma si trasformerà in una vera e propria trattativa.