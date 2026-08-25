Europa League 2026/27, venerdì 28 agosto la Juventus conoscerà le avversarie della League Phase: tutte le date e le regole del sorteggio.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
La Juventus si prepara a conoscere il proprio cammino nella nuova Europa League 2026/27. Il primo appuntamento della stagione europea sarà infatti il sorteggio della League Phase, che stabilirà le otto avversarie dei bianconeri nel girone unico.
L'appuntamento è fissato per venerdì 28 agosto alle ore 13:00. La Juventus sarà inserita nella prima fascia e affronterà due squadre per ciascuna delle quattro fasce, con quattro partite da disputare in casa e altrettante in trasferta.
Europa League, come funziona il sorteggio
La competizione prevede anche quest'anno un girone unico composto da 36 squadre. Ogni formazione giocherà otto partite nella League Phase, affrontando avversarie differenti.
Sono previste alcune limitazioni: non sarà possibile affrontare una squadra appartenente alla stessa federazione e ogni club potrà incontrare al massimo due avversarie provenienti dallo stesso Paese.
La Juventus, essendo stata inserita in prima fascia, conoscerà dunque il proprio percorso europeo nella giornata di venerdì.
Europa League 2026/27, tutte le date
La League Phase prenderà il via a settembre e si concluderà a gennaio. Di seguito il calendario delle otto giornate:
- 1ª giornata: 16-17 settembre 2026
- 2ª giornata: 15 ottobre 2026
- 3ª giornata: 22 ottobre 2026
- 4ª giornata: 5 novembre 2026
- 5ª giornata: 26 novembre 2026
- 6ª giornata: 10 dicembre 2026
- 7ª giornata: 21 gennaio 2027
- 8ª giornata: 28 gennaio 2027
Dopo il sorteggio di venerdì, la Juventus potrà quindi iniziare a programmare nel dettaglio il proprio percorso europeo, con l'obiettivo di essere protagonista anche in Europa League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA