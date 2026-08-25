La Juventus si prepara a conoscere il proprio cammino nella nuova Europa League 2026/27. Il primo appuntamento della stagione europea sarà infatti il sorteggio della League Phase, che stabilirà le otto avversarie dei bianconeri nel girone unico.

L'appuntamento è fissato per venerdì 28 agosto alle ore 13:00. La Juventus sarà inserita nella prima fascia e affronterà due squadre per ciascuna delle quattro fasce, con quattro partite da disputare in casa e altrettante in trasferta.

Europa League, come funziona il sorteggio

La competizione prevede anche quest'anno un girone unico composto da 36 squadre. Ogni formazione giocherà otto partite nella League Phase, affrontando avversarie differenti.

Sono previste alcune limitazioni: non sarà possibile affrontare una squadra appartenente alla stessa federazione e ogni club potrà incontrare al massimo due avversarie provenienti dallo stesso Paese.

La Juventus, essendo stata inserita in prima fascia, conoscerà dunque il proprio percorso europeo nella giornata di venerdì.

Europa League 2026/27, tutte le date

La League Phase prenderà il via a settembre e si concluderà a gennaio. Di seguito il calendario delle otto giornate:

1ª giornata: 16-17 settembre 2026

2ª giornata: 15 ottobre 2026

3ª giornata: 22 ottobre 2026

4ª giornata: 5 novembre 2026

5ª giornata: 26 novembre 2026

6ª giornata: 10 dicembre 2026

7ª giornata: 21 gennaio 2027

8ª giornata: 28 gennaio 2027

Dopo il sorteggio di venerdì, la Juventus potrà quindi iniziare a programmare nel dettaglio il proprio percorso europeo, con l'obiettivo di essere protagonista anche in Europa League.