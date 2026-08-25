La Juventus è pronta ad accogliere Kamil Grabara. Il portiere polacco è arrivato a Torino e nelle prossime ore completerà gli ultimi passaggi prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore bianconero.

Dopo l'arrivo all'aeroporto di Caselle, l'estremo difensore si sposterà al JMedical per sostenere le visite mediche. Un passaggio fondamentale prima della firma sul contratto e dell'annuncio ufficiale dell'operazione.

Grabara è arrivato a Torino: ora le visite mediche

Il classe 1999 ha dunque raggiunto l'Italia e si prepara a completare l'iter necessario per il trasferimento. Al JMedical verranno effettuati tutti gli accertamenti di rito, prima di procedere con la firma e con l'ufficializzazione del suo arrivo alla Juventus.

La società bianconera ha individuato in Grabara il profilo ideale per completare il reparto dei portieri e affiancare Guglielmo Vicario, diventato il nuovo numero uno nelle gerarchie di Luciano Spalletti.

Grabara arriva dal Wolfsburg

Il portiere polacco arriva dal Wolfsburg con la formula del prestito con diritto di riscatto. La cifra fissata per l'eventuale acquisto a titolo definitivo si aggira intorno ai 12 milioni di euro.

Una formula che permette alla Juventus di valutare il rendimento di Grabara durante la stagione e, successivamente, decidere se procedere con il suo acquisto definitivo.

Dopo le visite mediche e la firma, il portiere potrà iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in bianconero.