Il futuro di Franck Kessié potrebbe essere deciso nelle prossime ore. Il centrocampista ivoriano è sempre più orientato verso la Juventus e, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbe svolgendo allenamenti individuali per mantenere una condizione atletica ottimale in attesa di capire se l'operazione con il club bianconero potrà concretizzarsi.

L'ex centrocampista di Milan e Barcellona avrebbe inoltre respinto le altre proposte ricevute dal proprio entourage, mettendo la Juventus in cima alle proprie preferenze.

Kessié aspetta la chiamata della Juventus

La volontà del giocatore rappresenta un elemento importante nella trattativa. Kessié vorrebbe infatti tornare protagonista in Serie A e lavorare agli ordini di Luciano Spalletti.

Per arrivare alla fumata bianca, però, la Juventus deve prima completare alcune operazioni in uscita. La dirigenza bianconera ha infatti la necessità di liberare spazio sia nella rosa sia dal punto di vista economico, considerando l'ingaggio del centrocampista.

Miretti al Besiktas può sbloccare l’operazione

Il passaggio decisivo potrebbe essere rappresentato dalla cessione di Fabio Miretti al Besiktas. L'operazione con il club turco è sempre più vicina alla definizione e il suo addio permetterebbe alla Juventus di liberare uno spazio prezioso a centrocampo.

La partenza del giovane bianconero avrebbe quindi un doppio effetto: alleggerire la rosa e creare le condizioni economiche necessarie per procedere con l'affondo su Kessié.

La Juventus continua a lavorare per trovare la soluzione definitiva e, con Miretti sempre più vicino all'addio, la trattativa per Kessié potrebbe entrare nella fase decisiva.