Cristiano Ronaldo pronto a tornare

TORINO – Questo sembrerebbe essere un periodo di ripresa per il calcio italiano, che dopo il via libera del Ministro si prepara a ripartire con gli allenamenti. La Juventus non mostra alcuna fretta, e infatti non ha ancora richiamato i bianconeri all’estero. Cristiano Ronaldo era atteso ieri a Torino, ma i piani del portoghese sembrerebbero essere cambiati. Comunque – riferisce Tuttosport – il fenomeno portoghese sarà al top della forma al rientro in Italia, avendo seguito il suo piano di allenamento durante tutta la quarantena. Un programma che, come si addice a giocatori non esattamente ordinari, gli permetterebbe di conservare una condizione migliore della media dei calciatori.