Cristiano Ronaldo è pronto per tornare

TORINO – C’è ancora incertezza sulla ripresa degli allenamenti e delle competizioni, ma perché tutto ciò avvenga è necessario il rientro dei calciatori dai propri paesi di origine. Il più atteso, come sempre quando si parla di lui, è il ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il portoghese potrebbe tornare a Torino già nei prossimi giorni, pronto per la ripresa degli allenamenti appena arriverà l’ok dalle autorità competenti.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<