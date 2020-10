Cristiano Ronaldo ancora positivo al Covid

TORINO – C’era grande attesa per l’esito dell’ultimo tampone a cui si è sottoposto Cristiano Ronaldo. I bianconeri speravano nella negatività, al fine di poterlo schierare in campo domani contro il Barcellona. Così non sarà, visto che il fenomeno portoghese potrebbe ancora rischiare di contagiare compagni e avversari. CR7 non potrà incontrare nuovamente Leo Messi, che non affronta da quando gioca con la Juventus. Il rematch tra i due migliori della nostra epoca sarà dunque da rimandare alla gara di ritorno.