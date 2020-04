Cristiano Ronaldo affitta una villa per la quarantena

TORINO – Come noto, Cristiano Ronaldo sta trascorrendo la quarantena a Madeira. Il portoghese vi era tornato, prima dell’inizio dell’emergenza in Italia, per assistere alla madre colpita da un ictus. Dopo un mese di isolamento, CR7 avrebbe affittato una villa di lusso, al costo di 4mila euro a settimana, per terminare questo periodo in maggiore serenità. A riferirlo sono i portoghesi del Correio da Manha, che parlano anche di un’apertura straordinaria dello stadio del Nacional per permettere a Cristiano di allenarsi.

