CR7 carica i suoi:” Forza ragazzi. Tutti insieme”

TORINO – Anche lontano dal campo, il fenomeno della Juve Cristiano Ronaldo, ha trovato il modo per caricare al meglio i suoi compagni, in vista della sfida contro il Barcellona che si disputerà tra qualche ora. CR7 ha scelto la via dei social, dove sul suo account ha postato un video che lo ritrae intento ad allenarsi sul tapis roulant con la maglia della Juve addosso, per poi scendere dallo stesso emulando la sua ineguagliabile esultanza ed esclamando:”Siuuuuuu. Andiamo raga, forza Juve”. Sotto al video il seguente messaggio: “Forza ragazzi. Tutti insieme. Fino alla fine”.