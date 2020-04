Cr7, attestato di stima dal Ronaldo brasiliano: “Quello che sta facendo resterà nella storia”

TORINO- Da ormai diverso tempo i tifosi di tutto il mondo si dividono tra chi considera Cristiano Ronaldo superiore al suo omonimo brasiliano e chi, come Cassano, è invece convinto del contrario. Un attestato di stima verso Cr7, però, è arrivato dallo stesso “Fenomeno” in una diretta su Instagram in compagnia di Fabio Cannavaro: “La gente non riesce a controllarsi. Quello che sta facendo ora Cristiano Ronaldo resterà nella storia del calcio, per i gol e per la continuità che riesce ad avere anno dopo anno. Verrà ricordato come uno dei migliori. Lui, come Messi”.

