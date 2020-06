Costacurta: “Non ho visto miglioramenti nella Juve, Ronaldo l’unico a tagliare oltre la difesa”

TORINO- ALessandro Costacurta, opinionista per Sky, ha parlato della situazione in casa Juventus: “Mi sarei aspettato qualcosa di meglio e diverso dalla squadra di Maurizio Sarri. Non ho visto alcun processo di crescita sul gioco. Contro il Napoli ho visto solamente un inserimento dei centrocampisti nel primo tempo e non può essere possibile una cosa simile. Il City, ad esempio, ha sempre quattro giocatori che scattano oltre la linea difensiva. L’unico che lo fa nella Juve è Ronaldo, gli altri vogliono sempre la palla sui piedi”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<