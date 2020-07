Corriere dello Sport, prima pagina: “Colpi di Spillo”

TORINO- Il Corriere dello Sport in edicola oggi apre con un’intervista ad Alessandro Altobelli. L’ex attaccante parla delle situazioni in casa Juve ed Inter, sue ex squadre. Ai bianconeri non basterebbe lo scudetto, visto il gioco espresso non al massimo fin qui. In casa nerazzurra, invece, troppe sono le lamentele di Conte per l’ex campione del mondo. Nel primo anticipo della trentareesima giornata, intanto, l’Atalanta schianta il Brescia con un perentorio 6-2:

